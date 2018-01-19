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Украина ошибочно включила Латвию в список офшоров - Минфин Латвии

19.01.2018 14:23
Министерство финансов Латвии назвало необоснованным включение страны в офшорный список в Украине

В Министерстве финансов Латвии считают, что Украина необоснованно включила эту страну в список офшорных юрисдикций. Об этом сообщил представитель Минфина Алексис Яроцкис, пишет Delfi.

"Включение Латвии в этот список было необоснованным, потому что в данном случае не выполняется ни один из публично известных критериев создания таких списков", - сказал Яроцкис.

В латвийском Минфине надеются, что Украина будет действовать оперативно, оценит предоставленную Латвией информацию и скорректирует принятое решение.

Вчера стало известно, что Украина без уведомления эстонских властей с января включила Эстонию в список офшорных зон. По словам посла Эстонии в Украине Герта Антсу, официальная причина включения в список заключается в том, что Украина из-за освобождения реинвестированной прибыли от налога рассматривает эстонскую ставку подоходного налога для предприятий как нулевую. Однако в Эстонии прибыль облагается налогом при изъятии дивидендов, и система не позволяет избежать налогообложения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: офшор
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