В 2017 году физлица инвестировали за границу $9 млн

В прошлом году при помощи электронных лицензий НБУ физлица инвестировали за границу $9 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в прошлом году выдал физическим лицам 402 электронные лицензии для перевода средств за границу, по 370 из которых были проведены операции на сумму $9 млн. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе регулятора.



Напомним, в июне НБУ начал выдачу лицензий в электронной форме, с помощью которых физлица могут перечислять иностранную валюту за границу через уполномоченные банки. На основании э-лицензии физлицо может в течение года перечислить за границу не более $50 тыс (в эквиваленте). С электронной лицензией можно осуществить три вида операций: инвестиции за границу, размещение средств на собственных счетах за пределами Украины и выполнение обязательств перед нерезидентами по договорам страхования жизни.



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Документ в электронном виде можно запросить в банке, где у клиента открыт валютный счет для дальнейших переводов. Далее банк делает запрос в НБУ. Главное условие для клиента - доказать, что средства, предназначенные для вывода за границу, заработаны официально и законно.



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