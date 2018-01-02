Курсы валют НБУ на 29.12.17-03.01.18
02.01.2018 08:00
Нацбанк снизил курс гривни на 12 копеек
Фото: пресс-служба НБУ
На период с 29 декабря 2017 года по 3 января 2018 года включительно НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2806,7223 грн за $100;
3349,5424 грн за 100 евро;
4,8703 грн за 10 руб РФ.
На 28 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2794,8466 грн за $100;
3324,4700 грн за 100 евро;
4,8645 грн за 10 руб РФ.
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