Курсы валют НБУ на 29.12.17-03.01.18

Нацбанк снизил курс гривни на 12 копеек

На период с 29 декабря 2017 года по 3 января 2018 года включительно НБУ установил официальные курсы валют на уровне:



2806,7223 грн за $100;

3349,5424 грн за 100 евро;

4,8703 грн за 10 руб РФ.



На 28 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:



2794,8466 грн за $100;

3324,4700 грн за 100 евро;

4,8645 грн за 10 руб РФ.



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