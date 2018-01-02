Официальные курсы банковских металлов
02.01.2018 08:05
Нацбанк Украины установил на период с 29 декабря по 3 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
Фото: пресс-служба НБУ
золото - 362347,85 грн;
серебро - 4698,45 грн;
платина - 257937,78 грн;
палладий - 296109,2 грн.
Напомним, на 28 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 357572,67 грн;
серебро - 4611,50 грн;
платина - 254890,01 грн;
палладий - 287310,23 грн.
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