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Официальные курсы банковских металлов

02.01.2018 08:05
Нацбанк Украины установил на период с 29 декабря по 3 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
Фото: пресс-служба НБУ

золото - 362347,85 грн;
серебро - 4698,45 грн;
платина - 257937,78 грн;
палладий - 296109,2 грн.

Напомним, на 28 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 357572,67 грн;
серебро - 4611,50 грн;
платина - 254890,01 грн;
палладий - 287310,23 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы, Нацбанк
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