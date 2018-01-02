На едином счете Госказначейства - 5 млрд грн
02.01.2018 12:35
Остаток средств на едином счете Госказначейства за месяц сократился в 10,6 раз
Фото: пресс-служба НБУ
Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 января 2018 года составил 5,1 млрд грн.
Это в 10,6 раз меньше, чем на 1 декабря 2017 года, отмечает Госказначейство.
По сравнению с показателем на 1 января 2017 года, остаток средств на едином счете сократился в 2,8 раза.
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