На едином счете Госказначейства - 5 млрд грн

Остаток средств на едином счете Госказначейства за месяц сократился в 10,6 раз

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 января 2018 года составил 5,1 млрд грн.



Это в 10,6 раз меньше, чем на 1 декабря 2017 года, отмечает Госказначейство.



По сравнению с показателем на 1 января 2017 года, остаток средств на едином счете сократился в 2,8 раза.



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