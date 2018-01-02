 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

На едином счете Госказначейства - 5 млрд грн

02.01.2018 12:35
Остаток средств на едином счете Госказначейства за месяц сократился в 10,6 раз
Фото: пресс-служба НБУ

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 января 2018 года составил 5,1 млрд грн.

Это в 10,6 раз меньше, чем на 1 декабря 2017 года, отмечает Госказначейство.

По сравнению с показателем на 1 января 2017 года, остаток средств на едином счете сократился в 2,8 раза.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Госказначейство
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров