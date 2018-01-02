Резервный фонд России прекратил существование
02.01.2018 14:55
С 1 января в РФ остался только один резервный фонд - Фонд национального благосостояния
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Резервный фонд России прекратил существование с 1 января 2018 года. Об этом сообщает Радио Свобода.
Все дополнительные доходы бюджета страны-агрессора отныне будут направляться в Фонд национального благосостояния.
По данным Министерства финансов, на 1 декабря 2017 года размер Резервного фонда составлял 995 млрд рублей ($17,27 млрд по курсу центробанка на 30 декабря).
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что на 1 января 2018 года размер Фонда национального благосостояния должен составлять 3,8 трлн рублей.
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