VISA внедряет авторизацию платежей отпечатком пальца

В США запустили пилотный проект новой биометрической платежной карты

Компания Visa запустила пилот новой биометрической платежной карты c двумя интерфейсами (чип и бесконтактная) при поддержке Mountain America Credit Union и Bank of Cyprus. Это будет первый пилот в США для тестирования биометрического датчика на карте для бесконтактных платежей, пишет FinClub.

Карта использует распознавание отпечатков пальцев в качестве альтернативы PIN-коду или подписи для аутентификации владельца карты во время транзакции. Для этого используется программа Visa Ready for Biometrics, которая поддерживает растущий спрос на биометрические технологии в категории платежей.

Владелец карты регистрирует отпечаток пальца, который надежно хранится на карте. Когда он прикладывает палец на датчик карты во время транзакции, карта определяет его соответствие версии, которая хранится в памяти карты. Зеленый или красный индикатор на карте укажет на успешное или неудачное совпадение.

Опрос в США показал, что потребители хотят использовать отпечатки пальцев для аутентификации платежей как в магазине, так и при онлайн-торговле.

Пилот запускается в партнерстве с Fingerprint Cards и Kona-I в начале 2018 года, чтобы оценить опыт владельцев карт и технологию биометрических карт.

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