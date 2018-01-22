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НБУ поменяет подход к расчету официального курса гривни

22.01.2018 09:41
Нацбанк планирует перейти к расчету курса на основе информации с торгово-информационных систем Bloomberg и Reuters
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает возможность усовершенствования подходов к расчету официального курса гривни к доллару США.

В НБУ напомнили, что сейчас официальный курс гривни рассчитывается как средневзвешенное значение по всем межбанковским сделкам за день по данным ВалКли (собственный программный комплекс НБУ, в котором банки на сегодня осуществляют подтверждение всех своих сделок по купле-продаже безналичной иностранной валюты на межбанковском рынке).

Нацбанк считает необходимым перейти к его расчету на основе информации с торгово-информационных систем (ТИС) Bloomberg и Reuters о реальных рыночных сделках и с отсечением сделок с экстремальными параметрами.

Как пояснил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко таким образом уменьшится нагрузка на банки в части формирования отчетности благодаря отказу от обязательной регистрации сделок в системе ВалКли.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НБУ, Курс валют
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