НБУ поменяет подход к расчету официального курса гривни
Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает возможность усовершенствования подходов к расчету официального курса гривни к доллару США.
В НБУ напомнили, что сейчас официальный курс гривни рассчитывается как средневзвешенное значение по всем межбанковским сделкам за день по данным ВалКли (собственный программный комплекс НБУ, в котором банки на сегодня осуществляют подтверждение всех своих сделок по купле-продаже безналичной иностранной валюты на межбанковском рынке).
Нацбанк считает необходимым перейти к его расчету на основе информации с торгово-информационных систем (ТИС) Bloomberg и Reuters о реальных рыночных сделках и с отсечением сделок с экстремальными параметрами.
Как пояснил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко таким образом уменьшится нагрузка на банки в части формирования отчетности благодаря отказу от обязательной регистрации сделок в системе ВалКли.
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