 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  28.61  28.90   EUR:  34.84  35.44
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Гройсман рассказал, чем вызвано снижение курса гривни в январе

22.01.2018 11:40
Ослабление гривня в этом месяце связано с сокращением экспортной выручки, объяснил глава правительства
Владмир Гройсман (фото - пресс-служба КМУ)

Снижение курса гривни в январе связано с уменьшением экспортной выручки и необходимостью осуществления внешних выплат. Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман в эфире ICTV.

"Курс свободно регулируемый... Например, в январе идет уменьшение экспорта из Украины, если идет уменьшение экспорта - меньше валюты поступает в Украину, а есть внешние выплаты, которые мы делаем из Украины", - сказал премьер. Это вызывает дисбаланс, который и провоцирует падение курса национальной валюты, объяснил глава правительства.

"Тут есть определенные дисбалансы, и возникают колебания курса, который достаточно гибкий. Но когда все начнет работать нормально, когда мы начнем экспортировать, то ситуация стабилизируется и все остается в прогнозируемых пределах. В прошлом году было то же самое", - напомнил Гройсман.

Средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, сегодня упал на 0,18 коп до 28,62 грн. Средний курс продажи американской валюты упал на 1,43 коп - до 28,9 грн. Межбанк открылся котировками доллара 28,81/28,85 грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Курс гривни, Гройсман
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров