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НБУ разрешит репатриацию дивидендов за прошлый год

22.01.2018 12:06
Нацбанк разрешил репатриацию дивидендов за прошлый год
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) разрешит репатриацию дивидендов за 2017 год. Об этом сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, пишет FinClub.

"Ближайшими приоритетами в направлении леберализации валютного рынка является разрешение на репатриацию дивидендов за 2017 год", - сказал он.

По словам Пономаренко, решение об этом будет принято после анализа прогнозной информации от банков по планам их клиентов по выводу дивидендов.

Премьер-министр Владимир Гройсман объяснил снижение курса гривни в январе связано с уменьшением экспортной выручки и необходимостью осуществления внешних выплат.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, дивиденды
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