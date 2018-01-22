НБУ разрешит репатриацию дивидендов за прошлый год

Нацбанк разрешил репатриацию дивидендов за прошлый год

Национальный банк Украины (НБУ) разрешит репатриацию дивидендов за 2017 год. Об этом сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, пишет FinClub.



"Ближайшими приоритетами в направлении леберализации валютного рынка является разрешение на репатриацию дивидендов за 2017 год", - сказал он.



По словам Пономаренко, решение об этом будет принято после анализа прогнозной информации от банков по планам их клиентов по выводу дивидендов.



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