В НБУ рассказали, когда стабилизируется курс гривни

По мнению специалистов НБУ, стабилизации гривни можно ожидать уже в ближайшие пару недель

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает стабилизацию ситуации на валютном рынке в ближайшее время. Об этом рассказал сегодня, 22 января, заместитель председателя НБУ Олег Чурий, пишут Украинские новости.



"Мы не видим никаких проблем на валютном рынке. У нас достаточно высокие резервы и мы постоянно присутствуем на рынке. С начала месяца мы продали около $160 млн. Мы продаем на самом деле не очень большие объемы - около $15-20 млн в день. Большого перекоса мы не видим", - отметил замглавы НБУ.



Он объяснил текущее снижение курса гривни сезонным фактором и ожидает, что ситуация изменится в ближайшие недели - месяцы.



"У нас 50% поступлений валютной выручки идет от аграриев. У них сейчас мертвый сезон, некоторые компании только из отпуска вернулись на прошлой неделе. Они проводят сейчас ограниченные экспортные операции. В ближайшее время, может пару недель-месяцев максимум ситуация должна изменится. Большая часть средств у аграриев находится либо в валюте, либо в товаре и чтобы посеять урожай - им нужны большие объемы гривни", - сказал Чурий.



Премьер-министр Владимир Гройсман объяснил снижение курса гривни в этом месяце уменьшением экспортной выручки и необходимостью осуществления внешних выплат.



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