НБУ: Долг Украины перед МВФ сейчас составляет $12 млрд

Обязательства Нацбанка перед МВФ составляют около $7 млрд, обязательства Минфина - почти $5 млрд, рассказали в НБУ

Суммарный долг Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) на текущий момент составляет $12,1 млрд. Об этом рассказал сегодня, 22 января, заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.



"На сегодня есть обязательства Национального банка перед Международным валютным фондом в сумме $7,2 млрд, есть также обязательства Министерства финансов перед международным валютным фондом в сумме $4,9 млрд. То есть в целом обязательства перед МВФ $12,1 млрд", - уточнил Чурий.



Он отметил, что на сегодня активы НБУ, которые входят в валовые резервы, составляют $18,8 млрд. При этом общая сумма обязательств НБУ составляет $9,1 млрд.



Международные обязательства НБУ состоят из кредитов МВФ и обязательств перед другими кредиторами, в частности Государственной казначейской службой и центробанком Швейцарии.



Таким образом, валютная позиция или собственные средства НБУ в иностранной валюте составляют $9,7 млрд, подчеркнул Чурий.



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