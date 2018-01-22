 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  28.64  28.89   EUR:  34.89  35.44
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ: Долг Украины перед МВФ сейчас составляет $12 млрд

22.01.2018 14:55
Обязательства Нацбанка перед МВФ составляют около $7 млрд, обязательства Минфина - почти $5 млрд, рассказали в НБУ
Олег Чурий (фото - пресс-служба НБУ)

Суммарный долг Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) на текущий момент составляет $12,1 млрд. Об этом рассказал сегодня, 22 января, заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

"На сегодня есть обязательства Национального банка перед Международным валютным фондом в сумме $7,2 млрд, есть также обязательства Министерства финансов перед международным валютным фондом в сумме $4,9 млрд. То есть в целом обязательства перед МВФ $12,1 млрд", - уточнил Чурий.

Он отметил, что на сегодня активы НБУ, которые входят в валовые резервы, составляют $18,8 млрд. При этом общая сумма обязательств НБУ составляет $9,1 млрд.

Международные обязательства НБУ состоят из кредитов МВФ и обязательств перед другими кредиторами, в частности Государственной казначейской службой и центробанком Швейцарии.

Таким образом, валютная позиция или собственные средства НБУ в иностранной валюте составляют $9,7 млрд, подчеркнул Чурий.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Министерство финансов, МВФ
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров