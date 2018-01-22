Сам себе работодатель. Как входнуть жизнь в украинскую экономику

Что нужно сделать для развития и легализации самозанятости

Мы привыкли делить экономических субъектов на предпринимателей-работодателей и наемных работников. Такое разделение - основа промышленного типа организации производства, поэтому неслучайно, что в индустриальную эпоху оно стало доминирующим.



"Классический" предприниматель - предпринимает некое дело, то есть, организует процесс производства товаров и услуг, инвестирует капитал, покупает на рынке рабочую силу и необходимые материалы, оборудование, ноу-хау, и т.д. А результат продает потребителю. И если все прошло удачно, оставляет себе или реинвестирует прибыль. Он берет на себя все риски, все организаторские и маркетинговые функции. Работнику остается только добросовестно трудиться, получать зарплату, ну и временами задумываться, кому бы еще повыгоднее продать свои услуги.



На самом деле, это разделение условно, поскольку работнику тоже желательно думать о совершенствовании своих знаний и навыков, а для этого - инвестировать в свой "человеческий капитал". Следовательно, временами он тоже рискует. Приходится также изучать рынок труда и торговаться о выгодных условиях. Конечно, работником может быть и вполне пассивный человек, для которого главное - иметь возможность регулярно получать зарплату и ни о чем больше не думать. Но сколько-нибудь предприимчивый сотрудник, в конечном счете, как правило, выигрывает. Особенно в постиндустриальную эпоху, когда интеллектуальный труд становится основным, а необходимые для него знания и умения меняются все быстрее.

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Во все времена существовал промежуточный вид экономически активного человека - самозанятый или индивидуальный предприниматель. С одной стороны, это предприниматель, поскольку работает он или она "на себя", непосредственно продавая свои услуги или, реже, товары конечному потребителю. Да и средства производства использует собственные либо арендованные на свой страх и риск. С другой стороны, такой предприниматель с точки зрения "настоящего" бизнеса выглядит неполноценно: работников не нанимает, обороты - смешные, а о расширении бизнеса даже не думает… В общем "кустарь-одиночка без мотора", высмеянный в индустриальную эпоху как анахронизм.



Однако в полном соответствии с гениальным пророчеством Эдвина Тоффлера в постиндустриальном мире возвращаются многие формы, казалось бы навсегда похороненные индустриализмом. Обрел второе дыхание и этот вид деловой активности. Причины разные: начиная от совершенствования орудий труда, так что один человек или семья становится вполне в состоянии производить столько, сколько раньше удавалось целому колхозу; и заканчивая нежеланием людей подчиняться индустриальной дисциплине и иерархии. Благо, ниш для самозанятости появляется все больше.



Связано это с тем, что далеко не всякий бизнес имеет эффект масштаба, на котором держится вся концепция крупнотоварного массового производства. Во многих видах интеллектуальных услуг, например, дизайне куда важнее гибкий подход к клиенту, а сами услуги он все равно получает на индивидуальной основе. То же самое относится и к индивидуализированному, гибкому, постиндустриальному производству, в котором каждое изделие снова, как и в средние века, делают под заказчика - но теперь уже с помощью 3D принтеров или, например, роботизированных швейных машинок.



"Индивидуальное предпринимательство - это новый драйвер роста экономики, - считает Председатель Всемирной федерации ассоциаций прямых продаж Магнус Бреннстром. - Это то, что люди хотят в будущем. Они хотят управлять своей жизнью, хотят быть "сам себе начальник". В то же время, наблюдается тренд, когда работник имеет несколько работ или подрабатывает как фрилансер или индивидуальный предприниматель".

Для Украины такая форма бизнеса особенно перспективна, поскольку очень хорошо отвечает национальным особенностям, ситуации на рынке и характеру взаимоотношений бизнеса с государством. С точки зрения национальной культуры, украинцы - очень индивидуалистичный народ, "хуторяне". Конечно, советская индустриализация воспитала и немало "начальствозависимых", особенно в Восточной Украине. Но как рабочие на производстве они редко могут успешно конкурировать с азиатами, у которых послушание и дисциплина в крови. Промышленность в Украине, конечно, будет развиваться, но никогда не станет локомотивом роста. Зато им могут стать отрасли и предприятия, основанные на самозанятости. Пока они представлены, в основном, мелкой розницей, прямыми продажами, и транспортными услугами. Но со временем появляется все больше самозанятости, ориентированной на внешние рынки.

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Важно вовремя начать широкое обсуждение проблем самозанятости как особого вида бизнеса. Остановлюсь на первой и главной из них - налогах.



Вопреки распространенному мнению, проблема здесь сводится не только к размеру налога. Хотя, конечно, отдавать государству почти 30% от честно заработанного - слишком много, особенно, когда речь идет о рисковой деятельности, где могут быть (и часто бывают) не только доходы, но и убытки. Еще хуже, что общая система налогообложения требует ведения учета, а это как раз фиксированные затраты, которые тем болезненнее, чем меньше масштаб деятельности. Иными словами, они искусственно вносят существенный эффект масштаба, и тем самым дискриминируют самозанятых (как и вообще любой микробизнес) по отношению к более крупным структурам.

Наконец, в условиях Украины с ее все еще азаровской налоговой "службой", учет и, особенно, определение базы налогообложения как разницы доходов и расходов создают бездонный кладезь возможностей для вымогательства. А значит служат практически непреодолимым барьером для самозанятости в легальном секторе, особенно с учетом беспомощности индивидуального предпринимателя. Судиться с налоговой могут позволить себе только достаточно богатые компании, здесь тоже присутствует существенный эффект масштаба.

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К счастью, у нас существует упрощенная система налогообложения, которая, в основном, решает эти вопросы. Но ее приходится защищать от настойчивых посягательств со стороны лоббистов более крупного бизнеса, для которого самозанятые и вообще мелкие предприниматели - конкуренты. С другой стороны, приходится защищать ее (и налоговую систему в целом) и от злоупотреблений со стороны более крупных компаний, которые создают схемы ухода от налогов. Кроме того, даже в упрощенном виде эта система оказывается недостаточно легкой в использовании, чтобы вывести из тени некоторые виды самозанятости, например, транспортные услуги.

Однако, в этом отношении главный "недостаток" самозанятости с позиций индустриализма - ограниченный масштаб - как раз становится преимуществом. Он открывает возможность предельно упростить процесс легализации и уплаты налога, сведя их воедино с помощью патента. Главное, внимательно подойти к выбору видов деятельности и других характеристик бизнеса самозанятого лица, при которых можно применять такие упрощенные правила, поскольку само по себе отсутствие наемных работников не может быть надежным критерием - их легко скрыть. Соответствующий законопроект сейчас готовится.



Для остальных самозанятых можно также упразднить любую отчетность при условии, что они либо регистрируют продажи за наличные с помощью фискального регистратора (РРО, об этом чуть дальше), либо дают налоговой право контролировать свой счет, в случае безналичных расчетов. В самом деле, тогда отпадает необходимость сдавать еще и отчеты - ведь они просто дублируют информацию, которая и без того есть у налоговиков. К сожалению, этого пока нельзя сделать для предпринимателей, нанимающих работников, поскольку контролю подлежат и те налоги, которые работодатель уплачивает за них как "налоговый агент" - ЕСВ, НДФЛ и военный сбор. Но, раз для самозанятых такой проблемы нет, то почему бы не упростить им жизнь, заодно создав стимул показывать свои обороты?



Возникает, конечно, и вопрос защиты прав потребителя услуг самозанятых. Для этого нужна определенная обратная связь, чтобы продавец отвечал своей репутацией. В случае личных контактов при прямых продажах, это не составляет проблемы; более сложный пример ее успешного решения показывает, в частности, UBER. В других случаях гарантией защиты интересов потребителя может служить, как и в "большом" бизнесе, фискальный чек. С ним можно искать правды у соответствующей госслужбы, или, даже, идти в суд. Однако здесь недопустима никакая "обязаловка": у покупателя должен быть выбор, приобретать товар или услугу без чека (на свой страх и риск), или требовать чек, чтобы при необходимости получить защиту со стороны государственных органов. Тогда возможность выдать чек станет конкурентным преимуществом в бизнесе, а вместо обременительных коррупционных проверок государство сможет сосредоточить усилия на действенной защите прав владльца чека.

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К сожалению, на сегодняшний день кассовый аппарат, даже переносной - это дорогая и громоздкая машина, которая требует недешевого обслуживания и расходных материалов, а ее использование влечет за собой ведение отчетности с соответствующими проверками. Поэтому даже те, кому было бы удобнее автоматизировать процесс учета продаж, избегают связываться с РРО под любыми предлогами. А некоторые депутаты пытаются навязать им еще и учет первичных приходных документов на товар - законопроект № 7142 - то есть, еще один бездонный повод для проверок и вымогательства налоговиков.

Чтобы положительные стимулы заработали, нужно наоборот, радикально упростить и удешевить процесс фискальной регистрации продаж. Этой цели служит, в частности, система "РРО третьего поколения" - программ или небольших USB-токенов к любому виду компьютерных устройств, в том числе, смартфонам, которые "выбивают" чек в электронном виде с почти нулевыми затратами. Такую систему сейчас отрабатывает рабочая группа при МинФине.



Это лишь несколько примеров проблем, которые на сегодняшний день сдерживают развитие индивидуального предпринимательства в Украине. Важно, чтобы конструктивное сотрудничество между предпринимателями и представителями власти привело в итоге к общему успеху.

Владимир Дубровский,

Старший экономист CASE-Ukraine, главный эксперт группы Налоговая реформа РПР