Украина может выйти на рынки заимствований в июне - Данилюк
23.01.2018 11:47
Министр финансов сообщил, что Украина может разместить евробонды к концу июня
Александр Данилюк (фото - пресс-служба Минфина)
Украина может вернуться на международный рынок облигаций в первой половине 2018 года. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк, пишет Reuters.
Министр сообщил также, что Украине понадобятся некоторые предложения Международного валютного фонда (МВФ) для законодательства по антикоррупционному суду. По словам Данилюка, продажа евробондов не ухудшит проведение реформ в Украине.
"Когда рынок будет готов, когда будет оптимальное время для нас, есть обязательства использовать рынок", - подчеркнул Данилюк.
По его словам, выпуск евробондов может произойти к концу июня.
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