Украина может выйти на рынки заимствований в июне - Данилюк

Министр финансов сообщил, что Украина может разместить евробонды к концу июня

Украина может вернуться на международный рынок облигаций в первой половине 2018 года. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк, пишет Reuters.



Министр сообщил также, что Украине понадобятся некоторые предложения Международного валютного фонда (МВФ) для законодательства по антикоррупционному суду. По словам Данилюка, продажа евробондов не ухудшит проведение реформ в Украине.



"Когда рынок будет готов, когда будет оптимальное время для нас, есть обязательства использовать рынок", - подчеркнул Данилюк.



По его словам, выпуск евробондов может произойти к концу июня.



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