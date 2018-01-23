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ЕС вывел из "черного списка" офшоров восемь стран

23.01.2018 13:09
Барбадос, Гренада, Макао, Монголия, ОАЭ, Панама, Тунис, Южная Корея выбыли из "черного списка" офшоров по версии Евросоюза
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (ЕС) на заседании во вторник вывел почти половину - восемь стран - из так называемого "черного списка" налоговых гаваней. Об этом Совет ЕС сообщает на официальном сайте.

Список впервые был принят в конце декабря прошлого года; тогда в него вошли 17 стран и территорий.

На данный момент из списка выбыли Барбадос, Гренада, Макао, Монголия, ОАЭ, Панама, Тунис, Южная Корея. Эти страны из "черного списка" перейдут в "серый список", где уже находится ряд других юрисдикций. Оттуда они могут выбыть после имплементации предложений по корректировке налоговых режимов.

Остались девять юрисдикций, в том числе Бахрейн, Маршалловы острова, Намибия, Тринидад и Тобаго.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: офшор, ЕС
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