ЕС вывел из "черного списка" офшоров восемь стран

Барбадос, Гренада, Макао, Монголия, ОАЭ, Панама, Тунис, Южная Корея выбыли из "черного списка" офшоров по версии Евросоюза

Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (ЕС) на заседании во вторник вывел почти половину - восемь стран - из так называемого "черного списка" налоговых гаваней. Об этом Совет ЕС сообщает на официальном сайте.



Список впервые был принят в конце декабря прошлого года; тогда в него вошли 17 стран и территорий.



На данный момент из списка выбыли Барбадос, Гренада, Макао, Монголия, ОАЭ, Панама, Тунис, Южная Корея. Эти страны из "черного списка" перейдут в "серый список", где уже находится ряд других юрисдикций. Оттуда они могут выбыть после имплементации предложений по корректировке налоговых режимов.



Остались девять юрисдикций, в том числе Бахрейн, Маршалловы острова, Намибия, Тринидад и Тобаго.



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