НБУ продал банкам $47,3 млн

Средневзвешенный курс по итогам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 28,8526 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном аукционе сегодня, 5 января, $47,3 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $48,9 млн по курсу от 28,8 грн/долл до 28,86 грн/долл.



Регулятор продавал валюту по курсу от 28,85 грн/долл до 28,86 грн/долл. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 28,8526 грн/долл, сообщает НБУ.



До этого НБУ выходил на рынок с продажей валюты 5 января и продал $50,5 млн млн по средневзвешенному курсу 28,1927 грн/долл.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.