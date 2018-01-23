НАБУ объявило о подозрении главе Госаудита

Главу Государственной аудиторской службы подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных

Главе Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой вручили подозрение. Об этом Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщает на своей странице в Facebook.



Сегодня, 23 января, детективы НАБУ сообщили председателю Государственной аудиторской службы о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.



По данным следствия, Гаврилова на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами. Речь идет о недвижимости в Киеве (квартира, два паркоместа), внедорожнике 2016 выпуска, дорогостоящей мебели, технике, золотых слитках и наличных ($112,8 тыс. и €8,5 тыс.).



Гаврилова внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные электронные декларации за 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 годы (более 4,67 млн грн).





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