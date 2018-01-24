Disney выплатит сотрудникам премии из-за налоговой реформы Трампа
24.01.2018 14:40
Disney выплатит 125 тысячам своих сотрудников единовременную премию и создаст фонд для их обучения
iStock/Global Images Ukraine
Американская кинокомпания Walt Disney выплатит 125 тысячам своих сотрудников единовременную премию в размере тысячи долларов. Об этом пишет The Los Angeles Times.
Disney также вложит еще $50 млн в фонд, средства из которого будут тратиться на обучение сотрудников с почасовой оплатой труда. Фонд будет пополняться на $25 млн ежегодно.
Причиной внезапных выплат стала налоговая реформа, принятая Сенатом США с подачи администрации президента Дональда Трампа.
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