Disney выплатит сотрудникам премии из-за налоговой реформы Трампа

Disney выплатит 125 тысячам своих сотрудников единовременную премию и создаст фонд для их обучения

Американская кинокомпания Walt Disney выплатит 125 тысячам своих сотрудников единовременную премию в размере тысячи долларов. Об этом пишет The Los Angeles Times.



Disney также вложит еще $50 млн в фонд, средства из которого будут тратиться на обучение сотрудников с почасовой оплатой труда. Фонд будет пополняться на $25 млн ежегодно.



Причиной внезапных выплат стала налоговая реформа, принятая Сенатом США с подачи администрации президента Дональда Трампа.



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