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Disney выплатит сотрудникам премии из-за налоговой реформы Трампа

24.01.2018 14:40
Disney выплатит 125 тысячам своих сотрудников единовременную премию и создаст фонд для их обучения
iStock/Global Images Ukraine

Американская кинокомпания Walt Disney выплатит 125 тысячам своих сотрудников единовременную премию в размере тысячи долларов. Об этом пишет The Los Angeles Times.

Disney также вложит еще $50 млн в фонд, средства из которого будут тратиться на обучение сотрудников с почасовой оплатой труда. Фонд будет пополняться на $25 млн ежегодно.

Причиной внезапных выплат стала налоговая реформа, принятая Сенатом США с подачи администрации президента Дональда Трампа.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Налогообложение, США, Трамп
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