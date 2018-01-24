Порошенко в Давосе встретился с главой МВФ

Президент Украины и директор-распорядитель МВФ провели встречу да полях Всемирного экономического форума

Президент Украины Петр Порошенко встретился на Всемирном экономическом форуме в Давосе с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.



"Сегодня с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард мы провели конструктивную и открытую встречу и обсудили все открытые вопросы сотрудничества между Украиной и МВФ.



Украина подтверждает свою готовность к продолжению плодотворного сотрудничества с Международным валютным фондом как важным фактором укрепления макроэкономической стабильности и индикатором доверия к проведению внутренних реформ", - написал президент.



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Напомним, МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд. В рамках получено четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд.



В НБУ прогнозируют, что следующий транш МВФ выделит Украине во втором квартале 2018 года. Всего в 2018 году НБУ ожидает поступления в Украину двух траншей на общую сумму $3,5 млрд.



По словам и.о. главы НБУ Якова Смолия, миссия МВФ должна прибыть в Украину в конце января 2018 года. В то же время, в самом МВФ заявили, что визит миссии в Украину отсутствует в повестке дня. По словам официального представителя МВФ Уильяма Мюррея, Киев еще не выполнил ряд рекомендаций Фонда.



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