ГФС рассказала, кто из олигархов заплатил больше налогов

Офис крупных плательщиков Госфискальной службы определил 100 крупнейших налогоплательщиков Украины

Топ-100 крупнейших налогоплательщиков заплатили в 2017 г. 258,3 млрд грн налогов, что на 21,6% больше, чем в 2016 г. (202,5 млрд грн). Это составляет 70% от всей суммы налогов, собранных Офисом КПН, сообщает ведомство в Facebook.

Среди 100 крупнейших налогоплательщиков больше всего представителей добывающей отрасли - 16, транспортной - 13, энергетики - 12, по 9 представителей дали банковский сектор, металлургия, производители крепких спиртных напитков, вина и пива.

Среди финансово-промышленных групп больше всего налогов заплатила группа СКМ бизнесмена Рината Ахметова - 36,1 млрд грн. Группа EastOne (Интерпайп) бизнесмен Виктора Пинчука заплатила 2,9 млрд грн, Group DF Дмитрия Фирташа - 2,4 млрд грн. При этом сеть АТБ-Маркет бизнесменов Геннадия Буткевича, Виктора Карачуна и Евгения Ермакова обеспечила 4,8 млрд грн налоговых поступлений.

Крупнейшей компанией-налогоплательщиком стала Укргаздобыча (50,4 млрд грн). В топ-10 компаний по величине уплаченных налогов также вошли Табачная фабрика В.А.Т.-Прилуки, Филип Моррис, Нафтогаз Украины, Укрнафта, Джей Ти Интернешнл, Укртатнафта, Энергоатом, Укртрансгаз и Империал Тобакко продакшн.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов хочет ужесточить контроль за богатыми украинцами.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.