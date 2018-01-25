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Поступления военного сбора выросли на 3,6 млрд грн - ГФС

25.01.2018 12:12
В прошлом году в госбюджет поступило 15 млрд грн военного сбора
Фото: пресс-служба НБУ

Государственный бюджет Украины в прошлом году получил 15,1 млрд грн военного сбора. Об этом сообщил директор департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы (ГФС) Павел Дроняк.

По его словам, поступления военного сбора за прошлый год на 3,6 млрд грн превысили соответствующий показатель 2016 года.

"Больше всего военного сбора уплачено плательщиками Киев - 2 млрд 398 млн грн, 859 млн грн поступило в бюджет от налогоплательщиков Днепропетровской области, 810 млн грн.- Харьковской области и 679 млн грн - Львовской области", - отметил Дроняк.

Наибольшие суммы военного сбора прошлого года в бюджет поступили в декабре - более 1,7 млрд грн. Более 1,3 млрд грн этого сбора граждане уплатили в июне, июле, октябре и ноябре 2017 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Налогообложение, ГФС, военный сбор
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