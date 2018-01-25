Кабмин пока не будет увольнять Насирова

Кабмин не уволит отстраненного главу ГФС до получения заключения Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы

Кабинет министров Украины решил не увольнять отстраненного председателя Государственной фискальной служба Романа Насирова до получения заключения Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы. Такое решение было принято на заседании правительства 25 января, сообщает Громадське.

Представление об увольнении Насирова внес министр финансов Александр Данилюк.

"Мы направляем сейчас в высший корпус госслужбы, согласно закону, госслужба вносит представление правительству, правительство принимает решение", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Сам Насиров не видит оснований для своего увольнения.

Романа Насирова отстранили от должности руководителя ГФС в начале марта 2017 г., после того, как детективы НАБУ задержали его. Мерой пресечения суд избрал содержание под стражей с правом внесения залога в 100 млн грн. После внесения залога на Насирова надели электронный браслет.

10 ноября Насирову вручили обвинительный акт. По мнению следствия, Насиров дал разрешение на рассрочку налоговых долгов предприятий народного депутата Александра Онищенко. Тем самым нанес ущерб бюджету на 2 млрд грн, посчитали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

19 января Насирову продлили меру пресечения еще на два месяца в виде 100 млн грн залога. Также он продолжит носить электронный браслет.

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