НБУ ожидает получения около $2 млрд от МВФ в этом году
Национальный банк Украины (НБУ) ожидает в этом году поступления около $2 млрд от Международного валютного фонда (МВФ), а также кредитов от Евросоюза (ЕС) и Всемирного банка.
"Это позволит увеличить международные резервы до $20,5 млрд (или 3,7 месяца импорта будущего периода) на конец 2018 года", - отметил и.о. председателя НБУ Яков Смолий.
Однако из-за пиковых выплат по внешнему долгу в 2019 и 2020 годах ожидается формирование дефицита сводного платежного баланса и сокращение международных резервов, добавил он.
Вчера, 24 января, президент Украины Петр Порошенко встретился на Всемирном экономическом форуме в Давосе с директором-распорядителем МВФ.
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Напомним, МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд. В рамках получено четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд.
В НБУ прогнозируют, что следующий транш МВФ выделит Украине во втором квартале 2018 года. Всего в 2018 году НБУ ожидает поступления в Украину двух траншей на общую сумму $3,5 млрд.
По словам и.о. главы НБУ Якова Смолия, миссия МВФ должна прибыть в Украину в конце января 2018 года. В то же время, в самом МВФ заявили, что визит миссии в Украину отсутствует в повестке дня. По словам официального представителя МВФ Уильяма Мюррея, Киев еще не выполнил ряд рекомендаций Фонда.
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