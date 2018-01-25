НБУ пересмотрел прогноз: ВВП Украины вырастет на 3,4% в 2018 году
Национальный банк Украины (НБУ) пересмотрел макропрогноз на 2018-2020 гг.
Экономический рост ускорится до 3,4% в 2018 году, считают эксперты НБУ. Ранее прогнозный показатель составлял 3,2%.
"Основным драйвером роста экономики станет частное потребление благодаря сохранению высоких темпов роста реальных зарплат, а также других доходов, в том числе пенсий", - сообщил и.о. председателя Нацбанка Яков Смолий.
В 2019-2020 гг. рост реального ВВП замедлится до 2,9% из-за исчерпания эффектов нынешнего фискального смягчения и под влиянием жесткой монетарной политики. Более ранний прогноз составлял 3,5%.
Номинальный ВВП в 2018-2020 гг. составит 3,39, 3,78, и 4,12 трлн грн, соответственно.
НБУ прогнозирует медленное возобновление кредитования, в том числе, из-за низкого уровня защиты прав кредиторов.
Роль экспорта в экономическом росте будет постепенно усиливаться. В то же время, повышение внутреннего потребительского и инвестиционного спроса в дальнейшем будет вызывать рост импорта. Сальдо текущего счета в 2018-2020 годах будет отрицательным: -$3,5 млрд в текущем году, -$4,2 млрд в 2019 г. и -$4,7 млрд в 2020 г.
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