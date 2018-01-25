НБУ пересмотрел прогноз: ВВП Украины вырастет на 3,4% в 2018 году

Нацбанк прогнозирует рост экономики Украины на 3,4% в этом году и замедление роста до 2,9% в следующие два года

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) пересмотрел макропрогноз на 2018-2020 гг.



Экономический рост ускорится до 3,4% в 2018 году, считают эксперты НБУ. Ранее прогнозный показатель составлял 3,2%.



"Основным драйвером роста экономики станет частное потребление благодаря сохранению высоких темпов роста реальных зарплат, а также других доходов, в том числе пенсий", - сообщил и.о. председателя Нацбанка Яков Смолий.



В 2019-2020 гг. рост реального ВВП замедлится до 2,9% из-за исчерпания эффектов нынешнего фискального смягчения и под влиянием жесткой монетарной политики. Более ранний прогноз составлял 3,5%.



Номинальный ВВП в 2018-2020 гг. составит 3,39, 3,78, и 4,12 трлн грн, соответственно.



НБУ прогнозирует медленное возобновление кредитования, в том числе, из-за низкого уровня защиты прав кредиторов.



Роль экспорта в экономическом росте будет постепенно усиливаться. В то же время, повышение внутреннего потребительского и инвестиционного спроса в дальнейшем будет вызывать рост импорта. Сальдо текущего счета в 2018-2020 годах будет отрицательным: -$3,5 млрд в текущем году, -$4,2 млрд в 2019 г. и -$4,7 млрд в 2020 г.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter