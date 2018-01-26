Нацбанк против Кабмина. Почему НБУ опять повысил учетную ставку

НБУ повысил ставку до 16%. Какой сигнал Нацбанк дает рынку?

Нацбанк в очередной раз повысил учетную ставку - с 14,5 до 16%. Это третье подобное решение НБУ кряду: еще в октябре 2017 года ставка находилась на уровне 12,5%. Повышение - это не реакция на текущую ситуацию в экономике, а попытка создать задел на будущее, заявил на вчерашнем брифинге и.о. главы Нацбанка Яков Смолий. Украину впереди ждут крупные выплаты по госдолгу, сокращение резервов и общий дефицит платежного баланса, поясняет он.



Нацбанк также озвучил прогноз инфляции на этот год. Показатель 8,9% фактически означает, что выполнить инфляционную цель регулятору не удастся второй раз подряд. Еще три года назад, с началом практики инфляционного таргетирования, регулятор запланировал инфляцию на 2018-й в коридоре 6±2%.

Обновленный показатель учитывает возможное повышение минимальной зарплаты до 4200 грн во втором полугодии. В НБУ ожидают, что к запланированному целевому диапазону индекс потребительских цен опустится не ранее середины 2019-го.



Стимулировать инфляцию будут проблемы обслуживания госдолга и девальвационные ожидания. Учитывая отсутствие реальных реформ в Украине, безболезненно пройти этот период вряд ли удастся даже при помощи МВФ, признают в Нацбанке.

Какой сигнал Нацбанк дает рынку, повышая учетную ставку, и поможет ли это в борьбе с инфляцией?



Мотивы и прогнозы НБУ



В прошлом году темпы инфляции разошлись с прогнозом регулятора на 4,6 п.п.: 13,7 против 9,1%. Базовая инфляция ускорилась в декабре до 9,5%.



Регулятор объясняет это ростом цен на сырые продукты питания, повышением минимальной зарплаты, большими затратами местных бюджетов в конце года и накоплением свободной гривни у экспортеров - получателей НДС. Отдельный вклад внесла девальвация нацвалюты. На ее поддержку в декабре НБУ потратил $183 млн.



В 2018-м Нацбанк не ожидает проблем в сельском хозяйстве. Из-за непогоды сырые продукты питания подорожали в прошлом году на 24%. Более 2 п.п. к общему индексу потребительских цен добавили товары мясной группы, говорит замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.



Повышение учетной ставки негативно повлияет на темпы роста ВВП Украины, признает Смолий. Если в 2018-м НБУ ориентируется на рост экономики в 3,4% (это выше предыдущего прогноза в 3,2%), то в следующие два года он ожидает замедление до 2,9%.

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"В этом году основным драйвером роста ВВП будет частное потребление - за счет увеличения зарплат как на бюджетных предприятиях, так и в частном секторе, - рассказывает Смолий. - Дальше их влияние будет минимальным, а высокая ставка замедлит темпы кредитования".



Нацбанк прогнозирует, что повышение ставки приведет к притоку вкладов в банки со стороны населения и бизнеса, а хранить деньги в гривне будет выгоднее, чем в валюте.



Все расчеты НБУ базируются на том, что вскоре Украина получит новый транш от МВФ. "Мы надеемся получить $2 млрд от МВФ в этом году. Когда именно это произойдет, сейчас трудно сказать, - поясняет и.о. главы НБУ. - Нам важно продолжить сотрудничество с Фондом, в 2018-2020 годах Украине нужно выплатить $16 млрд по внешним обязательствам".



При условии поступления транша золотовалютные резервы увеличатся в этом году до $20,5 млрд (прежний план - $22,2 млрд), говорят в НБУ. Ожидается, что в 2019-м из-за выплат по госдолгу ЗВР сократятся до $17,8 млрд.



НБУ готов и дальше повышать учетную ставку, если инфляционное давление не снизится, разногласия с МВФ продолжатся, а курс правительства на повышение соцстандартов сохранится, подчеркнул Смолий. Отдельно он отметил слабые темпы реформирования экономики. "Главным риском выполнения нашего сценария мы считаем отсутствие прогресса в проведении структурных реформ, необходимых в том числе для сотрудничества с МВФ", - заявил он.



Ставки пойдут вверх



Регулятор дал окончательный сигнал рынку для масштабного повышения ставок в экономике, говорит аналитик банковского сектора группы ICU Михаил Демкив. "Вырастут и ставки по ОВГЗ, таким образом правительству дороже обойдутся заимствования на внутреннем рынке, - отмечает он. - Это уменьшит возможности Кабмина по увеличению соцвыплат".



Ставки по депозитным сертификатам НБУ вырастут до 14% годовых, ставки привлечения банками средств от НБУ - до 18%, прогнозирует президент инвестгруппы Универ Тарас Козак. По его мнению, это приведет к уменьшению спроса на иностранную валюту.

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Вследствие повышения ставок банки уменьшат объемы кредитования экономики и будут покупать больше депсертификатов, добавляет Козак. Глобального влияния на экономику это не окажет, поскольку доля кредитов в структуре инвестиций составляет 7%, поясняет руководитель экономических программ Института общественно-экономических исследований Ярослав Жалило.



Рост ставки может повысить интерес иностранных инвесторов к гривневым ОВГЗ, считает Демкив. С сентября прошлого года они уже купили бумаг на 5 млрд грн. "Вполне возможно, что мы увидим продолжение этого тренда, - говорит он. - Инвестиции в гривню с доходностью 16% - это довольно выгодно при умеренной девальвации, которую мы видели в 2017 году".



Игра на опережение



По словам Демкива, решение Нацбанка повысить учетную ставку сразу на 1,5 п.п. стало неожиданностью для рынка. Сам тренд на повышение ставки можно было предвидеть по предыдущим заявлениям регулятора, считает Жалило. "НБУ готовил рынок к дальнейшему ужесточению монетарной политики, - отмечает он. - Регулятор еще в октябре заявил о намерении вписаться в таргет по инфляции в этом году, несмотря на невыполнение цели в 2017-м".

Нацбанк сыграл на опережение: следующий пересмотр учетной ставки будет весной, когда появится ясность с дальнейшей судьбой транша МВФ, поясняет начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько.



Регулятор принял смелое решение, хотя мог растянуть повышение ставки на несколько месяцев, считает исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко. Такой ход НБУ точно не понравится Кабмину и президенту, добавляет Козак.

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Своим решением Нацбанк в очередной раз продемонстрировал и рынку, и другим госорганам, что борьба с инфляцией для него важнее, чем экономический рост, отмечает Устенко. Логика Нацбанка расходится с целями других госорганов, которые хотят добиться более высоких темпов роста ВВП, чем в 3% в год, полагает Жалило.



"НБУ показал свою независимость от политических процессов даже с поправкой на скорое голосование за нового главу НБУ, - говорит Олег Устенко. - Параллельно с этим они подчеркивают, что без реальных реформ стандартные методы монетарной политики в этой стране работать не будут".