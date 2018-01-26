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Дональд Трамп выступил в защиту сильного доллара

26.01.2018 10:42
По словам американского президента, доллар будет становиться все сильнее и сильнее
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы доллар в конечном счете был сильным. Об этом американский президент заявил в интервью телеканалу CNBC в противовес комментариям министра финансов Стивена Мнучина днем ранее, передает Reuters.

"Доллар будет становиться все сильнее и сильнее, и я в конечном счете хочу видеть сильный доллар", - сказал Трамп, добавив, что комментарии Мнучина были истолкованы неверно.

Доллар восстановил потери к корзине основных валют после комментариев американского лидера.

Трамп сказал, что слова Мнучина, по его мнению, были вырваны из контекста, а США сильны с точки зрения экономики и других сфер.

Напомним, Мнучин сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, что "более слабый доллар выгоден для нас с точки зрения торговли и возможностей". Участники рынка сочли его комментарии отступлением от традиционной валютной политики США.

В четверг глава американского Минфина уточнил, что власти не обеспокоены стоимостью доллара в краткосрочной перспективе, назвав свои комментарии "вполне понятными и сбалансированными".

Министры финансов Франции и Италии выразили озабоченность по поводу комментариев своего американского коллеги, толкнувших доллар к многолетним минимумам.

После комментариев Трампа индекс доллара отошел от трехлетних минимумов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Доллар, США, Трамп
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