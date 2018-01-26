Эстония требует от Украины удалить ее из списка офшоров

Премьер Эстонии Юри Ратас потребовал от правительства Украины незамедлительно удалить его страну из списка офшоров

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и министром финансов Украины Александром Данилюком в Давосе заявил, что Эстонию необходимо незамедлительно удалить из списка офшоров. Об этом сообщает издание Postimees.

"Отнесение Эстонии Украиной к так называемому налоговому раю - это достойная сожаления ошибка, которую нужно срочно исправить. Данная ситуация означает, что у эстонских предприятий на Украине появились дополнительные обязанности и они от этого каждый день несут убытки. Это неприемлемая ситуация и Эстонии нужно стоять за своих предпринимателей", - заявил Ратас.

Премьер-министр отметил, что ни одна другая страна в мире не причисляет Эстонию к списку офшоров. "Эстония член Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и наша налоговая политика отвечает всем международным требованиям и стандартам, в том числе законам Украины", - отметил он.

По словам Ратаса, премьер-министр и министр финансов Украины подтвердили, что занимаются этим вопросом. "Министр финансов пообещал разрешить ситуацию. Надеюсь, что он сделает это по возможности быстро", - заключил Ратас.

Напомним, ранее Данилюк заявлял, что Эстонию и Латвию, которые с 1 января 2018 года были включены в перечень т.н. офшорных государств, могут исключить из этого списка из-за особенностей их налогового законодательства. По словам министра, Эстония и Латвия попали в список офшорных стран в связи с тем, что в них налог на прибыль составляет 0%, что отвечает критерию включения страны в такой перечень Минифна. Вместе с тем, его заменяет налог на выведенный капитал.

В 2017 году правительство Украины расширило список государств, операции с контрагентами которых подпадают под контроль в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании. В список добавлены Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Эстония, Иран, Куба, Лаос, Латвия, Ливан, Маврикий, Мальта, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузия, Венгрия. Общее количество стран в этом списке увеличилось с 65 до 85.

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