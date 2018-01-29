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В НБУ ожидают визита миссии МВФ в феврале

29.01.2018 10:45
Глава Совета НБУ сообщил, что миссия МВФ может приехать в Украину в середине февраля
Фото: пресс-служба МВФ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) может приехать в Украину в середине февраля. Об этом рассказал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин 5 каналу.

"Мы ожидаем приезда миссии МВФ где-то в середине февраля", - сообщил он.

Главным результатом Всемирного экономического форума в Давосе стало то, что Украину начали воспринимать как активного переговорщика, отметил Данилишин.

"Я думаю, что даже встреча президента Украины с Кристин Лагард, директором-распорядителем Международного валютного фонда, их получасовой разговор об этом свидетельствует", - сказал глава Совета НБУ.

Президент Петр Порошенко сообщил в Давосе, что Украина может получить следующий транш по МВФ к началу апреля.

Министр финансов Александр Данилюк в Давосе сказал, что поступление транша возможно в мае.

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Напомним, МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд. В рамках получено четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд.

В НБУ прогнозируют, что следующий транш МВФ выделит Украине во втором квартале 2018 года. Всего в 2018 году НБУ ожидает поступления в Украину двух траншей на общую сумму $3,5 млрд.

По словам и.о. главы НБУ Якова Смолия, миссия МВФ должна прибыть в Украину в конце января 2018 года. В то же время, в самом МВФ заявили, что визит миссии в Украину отсутствует в повестке дня. По словам официального представителя МВФ Уильяма Мюррея, Киев еще не выполнил ряд рекомендаций Фонда.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, МВФ
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