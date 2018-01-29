Fitch: Украина получит очередной транш от МВФ в течение года

Украина получит очередной транш от МВФ в течение года, считают аналитики Fitch

Украина получит следующий транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) в размере около $1,9 млрд в течение этого года. Так считают эксперты международного рейтингового агентства Fitch.



В агентстве отмечают, что постоянное взаимодействие с МВФ и другими международными партнерами остается ключевым условием доступа Украины к официальному и внешнему финансированию для обслуживания госдолга в 2020-2021 годах.



Выдвижение Якова Смолия на пост председателя Национального банка Украины (НБУ) должно снизить неопределенность относительно устойчивости и независимости регулятора, указывают в Fitch.



По мнению аналитиков агентства, повышение учетной ставки НБУ свидетельствует о том, что регулятор по-прежнему сосредоточен на сокращении инфляции в рамках запланированного перехода к инфляционному таргетированию.



Президент Петр Порошенко сообщил в Давосе, что Украина может получить следующий транш по МВФ к началу апреля.



Министр финансов Александр Данилюк в Давосе сказал, что поступление транша возможно в мае.



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Напомним, МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд. В рамках получено четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд.



В НБУ прогнозируют, что следующий транш МВФ выделит Украине во втором квартале 2018 года. Всего в 2018 году НБУ ожидает поступления в Украину двух траншей на общую сумму $3,5 млрд.



По словам и.о. главы НБУ Якова Смолия, миссия МВФ должна прибыть в Украину в конце января 2018 года. В то же время, в самом МВФ заявили, что визит миссии в Украину отсутствует в повестке дня. По словам официального представителя МВФ Уильяма Мюррея, Киев еще не выполнил ряд рекомендаций Фонда.



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