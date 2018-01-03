В этом году НБУ должен перечислить в бюджет более 50 млрд грн
03.01.2018 12:47
В текущем году Нацбанк должен перечислить в госбюджет 50,5 млрд грн прибыли за прошлый год
Фото: пресс-служба НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) в новом, 2018 году должен перечислить в государственный бюджет 50,5 млрд грн своей прибыли за прошлый год. Об этом говорится в законе о государственном бюджете на 2018 год.
Средства будут перечислены после утверждения внешним аудитом и советом НБУ годовой отчетности в соответствии с согласованным с Министерством финансов графиком.
Ранее комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал предусмотреть увеличение отчислений НБУ в государственный бюджет на 2018 год на 1,72 млрд грн до 49,55 млрд грн.
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