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В этом году НБУ должен перечислить в бюджет более 50 млрд грн

03.01.2018 12:47
В текущем году Нацбанк должен перечислить в госбюджет 50,5 млрд грн прибыли за прошлый год
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) в новом, 2018 году должен перечислить в государственный бюджет 50,5 млрд грн своей прибыли за прошлый год. Об этом говорится в законе о государственном бюджете на 2018 год.

Средства будут перечислены после утверждения внешним аудитом и советом НБУ годовой отчетности в соответствии с согласованным с Министерством финансов графиком.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал предусмотреть увеличение отчислений НБУ в государственный бюджет на 2018 год на 1,72 млрд грн до 49,55 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Госбюджет
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