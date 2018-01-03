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Котировки доллара на межбанке снизились до 27,86/27,89

03.01.2018 12:45
В среду, 3 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28/28,04*, к 12:00 котировки составили 27,86/27,89

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,86, максимальные - 28. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,89, максимальные - 28,04.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4865/0,4878, к 12:00 котировки составили 0,4854/0,4863.

Торги по евро начались с котировок 33,6924/33,7405,  к 12:00 котировки составили 33,4765/33,5098.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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