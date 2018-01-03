Порошенко одобрил изменения в правила классификации АО

Глава государства одобрил изменения в законы относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентам

Президент Петр Порошенко подписал закон N2210-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг". Об этом сообщает пресс-служба АП.



Документ меняет подход к отнесению акционерных обществ к публичным и частным и предлагает отказаться от фиксирования в наименовании акционерного общества его типа.



Также исключается требование, что банки могут быть не только в форме публичных акционерных обществ, при этом на банки распространяются требования по раскрытию информации, как и на публичные компании, и устанавливаются повышенные требования к корпоративному управлению, в частности, в части формирования наблюдательного совета и его комитетов.



Закон также расширяет объем информации и способы ее раскрытия для публичных акционерных обществ и банков, при этом отменяется обязанность публиковать информацию в одном из официальных изданий.



Документом предусматривается уменьшение объема раскрытия информации для частных акционерных обществ, вводится возможность предоставления информационных услуг на фондовом рынке частными лицами, а не только НКЦБФР и его учреждениями, а также ужесточаются требования к прозрачности деятельности наблюдательного совета акционерного общества.



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