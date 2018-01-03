 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Порошенко одобрил изменения в правила классификации АО

03.01.2018 14:40
Глава государства одобрил изменения в законы относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентам
Фото: пресс-служба АП

Президент Петр Порошенко подписал закон N2210-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг". Об этом сообщает пресс-служба АП.

Документ меняет подход к отнесению акционерных обществ к публичным и частным и предлагает отказаться от фиксирования в наименовании акционерного общества его типа.

Также исключается требование, что банки могут быть не только в форме публичных акционерных обществ, при этом на банки распространяются требования по раскрытию информации, как и на публичные компании, и устанавливаются повышенные требования к корпоративному управлению, в частности, в части формирования наблюдательного совета и его комитетов.

Закон также расширяет объем информации и способы ее раскрытия для публичных акционерных обществ и банков, при этом отменяется обязанность публиковать информацию в одном из официальных изданий.

Документом предусматривается уменьшение объема раскрытия информации для частных акционерных обществ, вводится возможность предоставления информационных услуг на фондовом рынке частными лицами, а не только НКЦБФР и его учреждениями, а также ужесточаются требования к прозрачности деятельности наблюдательного совета акционерного общества.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Фондовый рынок, Инвестиции, Порошенко Петр
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров