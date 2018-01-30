В декабре 2017 года зарплата в Украине выросла на 16% - Госстат

Средняя номинальная зарплата штатных работников в декабре составила 8777 грн

Реальная зарплата в Украине в декабре 2017 года выросла на 18,9% по сравнению с декабрем 2016 года, а по сравнению с ноябрем 2017 года - на 16,2%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.



Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.



Средняя номинальная зарплата штатных работников в декабре по сравнению с ноябрем увеличилась на 17,4%, в годовом выражении - на 35,5%, составив 8777 грн.



Наибольший рост средней зарплаты штатных работников по сравнению с декабрем 2016 года наблюдался в Закарпатской (на 45,2%), Житомирской (на 44,2%), и Винницкой (на 47,8%) областях.



В Донецкой и Луганской областях прирост зарплаты составил 39% и 24,5%, соответственно.



Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце традиционно зафиксирован в Киеве (14035 грн), самый низкий - в Черниговской области (6656 грн).



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