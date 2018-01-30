Суд отказался отстранить от должности главу Госаудитслужбы

Прокурорам не удалось убедить суд. Лидия Гаврилова, которую подозревают в незаконном обогащении, продлжит выполнять обязанности главы Госаудитслужбы

Подозреваемая в незаконном обогащении глава Государственной службы аудита Лидия Гаврилова и в дальнейшем будет выполнять свои обязанности. Прокурорам не удалось убедить судей Соломенского райсуда Киева в том, что чиновника следует отстранить от исполнения служебных обязанностей, сообщает 5 канал.

Сторона обвинения утверждала, что благодаря высокой должности Гаврилова могла оказывать давление на следствие, в результате чего оно бы не могло отслеживать факты незаконного обогащения чиновницы. Прокуроры САП даже приводили факты разговоров, которые им удалось прослушать.

Так, по словам антикоррупционного прокурора, Гаврилова общалась с одним из народных депутатов, с которым она якобы согласовывала определенные назначения в аудиторской службе. Его фамилия на суде так и не прозвучала. Впрочем, сторона обвинения пообещала рассказать детальнее во время рассмотрения дела по существу.

Суд такие аргументы прокуроров существенными не признал, поэтому Гаврилову не отстранили от занимаемой должности.

Адвокаты Гавриловой остались удовлетворены таким решением суда. Однако они считают, что это решение не окончательное.

Прокуроры САП уже сообщили, что будут подавать апелляцию на решение суда.

Напомним, 23 января 2018 года председателю Госаудита сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 10 млн грн. Соответствующую инфографику подготовило и обнародовало НАБУ. 25 января суд отпустил Гаврилову под личное обязательство, несмотря на то, что прокуроры просили назначить ей залог в свыше 1 млн грн.

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