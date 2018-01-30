Украина должна усилить борьбу с отмыванием денег - Совет Европы
Украинская власть демонстрирует мощную политическую волю в противодействии и борьбе с отмыванием денег и финансирование терроризма. Принятые в Украине меры в этой сфере уже принесли положительный эффект, но необходимы изменения в законодательстве. Об этом говорится в обнародованном во вторник отчете Специального комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценки мер по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма (MONEYVAL) по Украине, пишет Deutsche Welle.
"…необходимы новые нормативные положения с более суровыми приговорами за преступления, нужны дополнительные ресурсы, а дела на высоком уровне должны расследоваться и рассматриваться в судах более активно", - гласит отчет.
В MONEYVAL констатируют, что Украина стоит перед существенными рисками в вопросе отмывания средств из-за коррупции и незаконной экономической деятельности, включая фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество.
"Среди распространенных механизмов отмывания средств в Украине - так называемые конвертационные центры, с помощью которых деньги перетекают из реальной экономики в теневую и которые используются для перевода денег в наличные с последующим вывозом из страны", - указывают эксперты.
При этом власти Украины демонстрируют достаточно хорошее понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, подчеркивает MONEYVAL.
Также эксперты обращают внимание на то, что отмывание средств в Украине, как и раньше, рассматривается как преступление вторичного уровня в дополнение к предикатному правонарушению.
"Каждый раз, когда выносится приговор по делу об отмывании средств, он почти всегда меньше, чем для основного правонарушения. Наказание должно быть более убедительным на практике", - отмечается в докладе.
Эксперты рекомендуют ввести соответствующие положения в Уголовный кодекс Украины, которые бы предусматривали, что лицо может быть осуждено за отмывание средств даже при отсутствии осуждения за предикатное правонарушения.
Что касается финансирования терроризма, то в MONEYVAL указали, что Украина установила отдельное правонарушение и вводит систему борьбы с этим явлением, однако подчеркнули необходимость устранения технических недостатков.
Украина должна на первом пленарном заседании в 2019 году сообщить MONEYVAL о реализации рекомендаций.
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