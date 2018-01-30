МИД Латвии направил Украине ноту из-за списка офшоров

Латвия призывает исключить ее из украинского списка офшоров

Министерство иностранных дел Латвии вручило временному поверенному в делах Украины Алисе Подоляк официальную ноту из-за внесения страны в список офшорных зон. Об этом сообщает LETA со ссылкой на министра иностранных дел Латвии Эдгара Рынкевича.



Латвия призывает исключить ее из списка офшоров. Глава латвийского МИДа объяснил, что эта ситуация сложилась из-за неправильной интерпретации Украиной нового налогового законодательства Латвии, которое предусматривает нулевую ставку налога на реинвестированную прибыль. Систему нельзя расценивать как безналоговую, потому что в Латвии за дивиденды взимаются налоги, подчеркнул он.



19 января в Министерстве финансов Латвии сообщили, что Украина необоснованно включила эту страну в список офшорных юрисдикций. До этого Украина без уведомления эстонских властей с января включила Эстонию в список офшорных зон.



Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и министром финансов Украины Александром Данилюком в Давосе 26 января заявил, что Эстонию необходимо незамедлительно удалить из списка офшоров.

В 2017 году правительство Украины расширило список государств, операции с контрагентами которых подпадают под контроль в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании. В список добавлены Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Эстония, Иран, Куба, Лаос, Латвия, Ливан, Маврикий, Мальта, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузия, Венгрия. Общее количество стран в этом списке увеличилось с 65 до 85.

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