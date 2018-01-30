Moody's: Госдолг Украины составит 72,3% ВВП в этом году
30.01.2018 14:55
Общий внешний долг Украины на конец этого года, по прогнозам Moody's, составит 104,6%
Фото: пресс-служба НБУ
Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что государственный долг Украины составит 72,3% ВВП в текущем году, а дефицит текущего счета платежного баланса Украины - 5,5% ВВП. Об этом агентство сообщает в отчете на официальном сайте.
Общий внешний долг, по прогнозам Moody's, на конец этого года составит 104,6%.
Аналитики отмечают, что инвестиции в Украину ограничивает сохраняющаяся политическая неопределенность.
По прогнозам Нацбанка, сальдо текущего счета в 2018-2020 годах будет отрицательным: -$3,5 млрд в текущем году, -$4,2 млрд в 2019 г. и -$4,7 млрд в 2020 г.
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