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Moody's: Госдолг Украины составит 72,3% ВВП в этом году

30.01.2018 14:55
Общий внешний долг Украины на конец этого года, по прогнозам Moody's, составит 104,6%
Фото: пресс-служба НБУ

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что государственный долг Украины составит 72,3% ВВП в текущем году, а дефицит текущего счета платежного баланса Украины - 5,5% ВВП. Об этом агентство сообщает в отчете на официальном сайте. 

Общий внешний долг, по прогнозам Moody's, на конец этого года составит 104,6%.

Аналитики отмечают, что инвестиции в Украину ограничивает сохраняющаяся политическая неопределенность.

По прогнозам Нацбанка, сальдо текущего счета в 2018-2020 годах будет отрицательным: -$3,5 млрд в текущем году, -$4,2 млрд в 2019 г. и -$4,7 млрд в 2020 г.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Госдолг, Moody's
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