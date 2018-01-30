Розенко: Прошлый год завершили почти без долгов по зарплатам
Украина завершила прошлый год почти без долгов по зарплате в бюджетной сфере. Об этом сообщил вице-премьер Павел Розенко, пишет пресс-служба правительства.
"Впервые за последние 10-15 лет мы закончили 2017 год практически без долгов по зарплате в бюджетной сфере, несмотря на то, что вдвое повысили размер минимальной заработной платы и заработных плат в целом", - отметил Розенко.
Вице-премьер добавил, что темпы роста зарплат в прошлом году были выше темпов роста инфляции. При этом, по его мнению, повышение социальных стандартов не является причиной роста цен.
Реальная зарплата в Украине в декабре 2017 года выросла на 18,9% по сравнению с декабрем 2016 года, а по сравнению с ноябрем 2017 года - на 16,2%.
Задолженность по зарплате в декабре сократилась на 8,3% по сравнению с ноябрем и составила 2,37 млрд грн. Общая сумма задолженности в прошлом году выросла на 32,2%.
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