Эстония вслед за Латвией требует исключить ее из списка офшоров

Минфин Эстонии подчеркивает, что попал в украинский список офшоров по недоразумению

Министерство финансов Эстонии сотрудничает с Украиной, чтобы в ближайшее время исправить ошибку, по которой Эстонию внесли в список подозрительных для ведения бизнеса государств. Об этом сообщил вице-канцлер Минфина Эстонии Дмитрий Егоров, пишет ERR.



"Мы уверены, что мы находимся в этом списке по недоразумению. Надеюсь, что эта проблема решится в ближайшее время", - добавил он.



По словам Егорова, Минфин Эстонии готовит объяснения в ответ на отдельные моменты, которые вызвали озабоченность Украины.



Ранее сегодня сообщалось, что Министерство иностранных дел Латвии вручило временному поверенному в делах Украины Алисе Подоляк официальную ноту из-за внесения страны в список офшорных зон.



19 января в Министерстве финансов Латвии сообщили, что Украина необоснованно включила эту страну в список офшорных юрисдикций. До этого Украина без уведомления эстонских властей с января включила Эстонию в список офшорных зон.



Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и министром финансов Украины Александром Данилюком в Давосе 26 января заявил, что Эстонию необходимо незамедлительно удалить из списка офшоров.

В 2017 году правительство Украины расширило список государств, операции с контрагентами которых подпадают под контроль в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании. В список добавлены Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Эстония, Иран, Куба, Лаос, Латвия, Ливан, Маврикий, Мальта, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузия, Венгрия. Общее количество стран в этом списке увеличилось с 65 до 85.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.