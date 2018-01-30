Украина удачно вернулась на рынки внешних заимствований - Данилюк

Размещение Украиной еврооблигаций на $3 млрд признано лучшей транзакцией прошлого года по версии издания Global Capital

Издание Global Capital признало прошлогоднее размещение Украиной еврооблигаций на $3 млрд лучшей транзакцией 2017 года в странах Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки. Об этом министр финансов Александр Данилюк сообщил на своей странице в Facebook.



"Возвращение Украины на рынки внешних заимствований в сентябре прошлого года признано лучшей сделкой 2017 года в регионе Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка. Об этом говорится в ежегодном обзоре международных рынков капитала издания Global Capital", - написал министр.



Он напомнил, что часть средств, полученных от размещения евробондов, направили на выкуп и обмен бондов 2019-2020 годов погашения. Это было сделано для того, чтобы снизить нагрузку на госбюджет в период пиковых выплат по внешним обязательствам.



Ранее Данилюк говорил, что Украина может вернуться на международный рынок облигаций в первой половине 2018 года.



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