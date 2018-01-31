НБУ купил у банков $30 млн
31.01.2018 12:30
Средневзвешенный курс по результатам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 27,8278 грн/долл
Национальный банк Украины (НБУ) купил на валютном аукционе сегодня, 31 января, $30 млн.
Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты в сумме $105,6 млн по курсу от 27,8278 грн/долл до 27,865 грн/долл.
Регулятор покупал валюту по курсу 27,8278 грн/долл.
На аукционе 29 августа регулятор купил у банков $32,2 млн.
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