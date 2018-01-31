Кабмин уволил Насирова

Правительство приняло решение об увольнении главы ГФС Романа Насирова

Кабинет министров уволил отстраненного от своих обязанностей главу Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова. Соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня, 31 января.



"Мы направили в госкомисию представление об увольнении Насирова. Госкомиссия дала свое заключения. Сегодня принимаем это решение", - сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.



Романа Насирова отстранили от должности руководителя ГФС в начале марта 2017 г., после того, как детективы НАБУ задержали его. Мерой пресечения суд избрал содержание под стражей с правом внесения залога в 100 млн грн. После внесения залога на Насирова надели электронный браслет.

10 ноября Насирову вручили обвинительный акт. По мнению следствия, Насиров дал разрешение на рассрочку налоговых долгов предприятий народного депутата Александра Онищенко. Тем самым нанес ущерб бюджету на 2 млрд грн, посчитали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

19 января Насирову продлили меру пресечения еще на два месяца в виде 100 млн грн залога. Также он продолжит носить электронный браслет.



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