Украина исключила пять стран из списка офшоров
Украина исключила Эстонию, Латвию, Грузию, Мальту и Венгрию из списка офшоров. Соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня, 31 января.
19 января в Министерстве финансов Латвии сообщили, что Украина необоснованно включила эту страну в список офшорных юрисдикций. До этого Украина без уведомления эстонских властей с января включила Эстонию в список офшорных зон.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и министром финансов Украины Александром Данилюком в Давосе 26 января заявил, что Эстонию необходимо незамедлительно удалить из списка офшоров.
В 2017 году правительство Украины расширило список государств, операции с контрагентами которых подпадают под контроль в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании. В список добавлены Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Эстония, Иран, Куба, Лаос, Латвия, Ливан, Маврикий, Мальта, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузия, Венгрия. Общее количество стран в этом списке увеличилось с 65 до 85.
Вчера и Латвия, и Эстония призвали исключить их из украинского списка офшоров.
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