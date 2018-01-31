 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.64  28.06   EUR:  34.20  34.92
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Украина исключила пять стран из списка офшоров

31.01.2018 13:48
Эстонию, Латвию, Грузию, Мальту и Венгрию Кабмин исключил из списка офшоров

Украина исключила Эстонию, Латвию, Грузию, Мальту и Венгрию из списка офшоров. Соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня, 31 января.

19 января в Министерстве финансов Латвии сообщили, что Украина необоснованно включила эту страну в список офшорных юрисдикций. До этого Украина без уведомления эстонских властей с января включила Эстонию в список офшорных зон.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и министром финансов Украины Александром Данилюком в Давосе 26 января заявил, что Эстонию необходимо незамедлительно удалить из списка офшоров.

В 2017 году правительство Украины расширило список государств, операции с контрагентами которых подпадают под контроль в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании. В список добавлены Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Эстония, Иран, Куба, Лаос, Латвия, Ливан, Маврикий, Мальта, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузия, Венгрия. Общее количество стран в этом списке увеличилось с 65 до 85.

Вчера и Латвия, и Эстония призвали исключить их из украинского списка офшоров.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: офшор
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров