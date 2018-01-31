Кабмин одобрил среднесрочное бюджетное планирование

Правительство одобрило законопроект, который вводит в Украине среднесрочное бюджетное планирование

Правительство приняло законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", который вводит в Украине среднесрочное бюджетное планирование на постоянной основе и на всех уровнях бюджетной системы. Об этом министр финансов Александр Данилюк написал на своей странице в Facebook.



Законопроект вводит новые бюджетные правила, среди которых: дефицит государственного бюджета не может превышать 3% ВВП; предельный дефицит госбюджета не может превышать дефицит, определенный в бюджетной декларации; предельный объем предоставления госгарантий не может превышать 3 % доходов общего фонда госбюджета; определяются также случаи уточнения потолков расходов и предоставления кредитов из бюджета.



"Соблюдение бюджетных правил в процессе бюджетного планирования на среднесрочную перспективу позволит эффективно достигать целей государственной политики и обеспечивать постепенный прогресс в развитии экономики", - отметил Данилюк.



Принято решение вводит также обзор расходов (spending review) как современный инструмент бюджетного анализа, который направлен на оценку эффективности мероприятий государственной политики в соответствующей сфере и эффективности использования бюджетных средств. До этого времени такая оценка в Украине не проводилась.



"Цель этой оценки - выявить неэффективные или неактуальные расходы и повысить эффективность отраслевых политик. Опыт других стран свидетельствует, что проведение такой оценки позволяет существенно повысить качество государственных услуг и эффективность управления бюджетными средствами", - заявили в министерстве.



Также, изменениями в Бюджетный кодекс предусмотрено усиление подотчетности и ответственности главных распорядителей за результаты деятельности в соответствующих сферах.



"Мы ожидаем, что деятельность главных распорядителей бюджетных средств станет более прозрачной и понятной для граждан", - отметил министр финансов.



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