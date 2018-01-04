Резкое повышение минимальной зарплаты до 4100 сорвет все балансы

Замминистра финансов Сергей Марченко о бюджете, инфляции и разногласиях с НБУ (заголовок уточнен)

Верховная Рада приняла бюджет 7 декабря. Спустя три недели документ подписал президент. Между первым и вторым чтением документ существенно откорректировали из-за пересмотра макроэкономических показателей. В частности, Минфин изменил прогноз роста ВВП и ухудшил инфляционные ожидания. Это позволило увеличить доходную часть на 40,5 млрд грн при бюджетном дефиците в 2,5 ВВП%.

Еще до принятия документа президент предложил Кабинету министров повысить в 2018 году минимальную зарплату до 4100 грн. Почему повышение не может быть мгновенным, где взять деньги и как социальные инициативы повлияют на инфляцию, в интервью LIGA.net рассказал замминистра финансов Сергей Марченко.

О ПЕРЕСМОТРЕ БЮДЖЕТА

- Каким в этом году был бюджетный процесс, если сравнивать с прошлогодним опытом?

- Мы более четко понимали, что нужно делать - все-таки в прошлом году был наш первый опыт бюджетного процесса, начиная от работы с парламентом и бюджетным комитетом и заканчивая проектами решений. В этом году весь Минфин изначально был настроен на то, чтобы как можно раньше урегулировать спорные вопросы.

- За счет чего между первым и вторым чтением удалось увеличить расходную и доходную части на 4%? Сыграл роль пересмотр макропоказателей или еще что-то?

- Да, прогноз, на котором изначально строился бюджет, был утвержден правительством еще в мае. Это те показатели, которые мы обрабатывали в феврале-апреле. Уточнение макропрогноза позволило нам пересмотреть ключевые показатели бюджета в сторону увеличения.

Я хотел бы отметить, что у нас развивающаяся экономика и макропоказатели очень волатильные. Это нормально. От этапа изначального прогноза, на котором планируется бюджет, до его утверждения проходит от 6 до 8 месяцев. Как следствие, макропараметры требуют пересмотра.

При последнем пересмотре прогноз по ВВП на 2018 год был увеличен на 85 млрд грн, в 2017 году было почти "плюс" 50 млрд грн. За счет этого увеличилась доходная часть: например, 9,2 млрд грн дополнительных поступлений за счет налога с доходов физлиц, поступления от экспортеров-импортеров и т.д.

- Вы не считаете, что это странным - принципиально менять показатели бюджета между первым и вторым чтениями?

- Наоборот, мы считаем, что при необходимости это нужно делать как раз между чтениями. И мы надеемся закрепить такую норму с изменениями в бюджетный кодекс.

- На что пойдут дополнительные доходы, появившиеся после пересмотра макропоказателей?

- Мы выделили дополнительно 16 млрд грн на льготы и субсидии по ЖКХ. В этом году на это потратили 69 млрд грн, на следующий запланировано 71 млрд грн. Были и другие показатели, по которым расходы увеличились, но для нас было принципиально добиться увеличения именно по субсидиям.

- Почему отказались от идеи перенести управление субсидиями и льготами на местный уровень?

- Мы долго дискутировали и ассоциациями и с представителями местных властей, но они категорически отказались принимать на себя управление субсидиями без изменений в профильные законы. Провести это через парламент было практически нереально. Поэтому мы вынуждены были забрать расходы по льготам ЖКХ на уровень госбюджета.

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- Весной Минфин выпустил трехлетнюю бюджетную резолюцию - она как-то повлияла на итоговый вариант бюджета-2018? Складывается ощущение, что идея со среднесрочным бюджетным планированием просто заглохла.

- Нет, не заглохла. Документ, который мы выпустили в мае, дал нам возможность увидеть основу для бюджетирования на 18 год. По сути, всю черновую работу мы закончили еще в апреле-мае - вместе с подготовкой бюджетной резолюции. Летом, когда мы готовили конкретные показатели бюджета-2018, оставалось только точечно добавить отдельные параметры, основа уже была.

На 2019-20 годы у нас уже есть определенные рамки, и мы примерно понимаем, какую политику будут проводить министерства в рамках отведенного им финансирования.

- Насколько этот документ обязателен к исполнению?

- Мы исходим из того, что это обязательная часть бюджетного процесса - трехлетняя резолюция будет обновляться каждый год в мае, на ней должен основываться бюджет следующего года. Соответствующий законопроект мы хотим представить на ближайшем заседании правительства.

Если говорить об опыте, который мы получили сейчас, то мы скорее недовольны тем, как воплощались в жизнь показатели резолюции. Министерства во многом не были готовы - для них это новая практика, мы и сами не понимали до конца, что получим в итоге.

Главное, что министерства получили свои лимиты на ближайшие три года. Чтобы получить больше, нужно доказать Кабмину, что твоя политика должна получить больше денег, чем другое министерство. Иначе приоритета никто давать не будет. Даже парламент.

- В бюджете заложен рост налоговых поступлений на 21% в следующем году - не слишком оптимистично?

- Почему? Мы же не можем принять бюджет, который заведомо будет невыполнимым. Показатели вполне реалистичны. Да, в некоторых моментах будет сложно, но в целом перегибов нет.

- А можно точнее?

- У нас между первым и вторым чтением вырос ВВП почти на 85 млрд грн, прибыль предприятий - на 28 млрд грн, экспорт-импорт растет, увеличивается минимальная зарплата до 3723 грн. Естественно, увеличиваются и налоги. Плюс были внесены изменения в налоговый кодекс, которые позволили на 11 млрд грн увеличить поступления от акцизов на табак.

Если и могут возникнуть какие-то вопросы, то только в том плане, насколько наши экономические предположения на следующий год оправдаются. Мы исходим из достаточно консервативного сценария, но верим в более высокие показатели экономического роста.

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- Что с планом налоговых поступлений на 2017-й? Вы говорите о минимальной зарплате, но после повышения до 3200 некоторые компании стали переводить сотрудников на полставки, как раз чтобы снизить налоговую нагрузку.

- План по НДФЛ (налог на доходы физлиц. - Ред.) в этом году выполнен полностью. Но это в первую очередь доход местных бюджетов. Касательно уклонений - такие разговоры ходили в начале прошлого года, но по большому счету, мы увидели обратный эффект - в целом по экономике средняя зарплата выросла. Например, для Пенсионного фонда рост поступлений от единого социального взноса дал возможность провести осовременивание пенсий. По сути, без 3200 мы не смогли бы провести пенсионную реформу. И ПФ у нас был бы, как и раньше, с постоянно увеличивающимся дефицитом. Сейчас дефицит зафиксирован - в следующем году будет 139 млрд грн.

О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЕ

- Может ли наша экономика выдержать повышение минимальной зарплаты до 4100 грн?

- Мы поймем это только по результатам первого квартала. Это изначально очень сложный период в плане поступления доходов - начало года, много выходных, экономика не столь активна. Но в бюджете заложена такая возможность, это правда. И более того, мы обязаны по итогам квартала принять конкретное решение - повышать или нет.

- В конце прошлого года Национальной банк дважды подряд повысил учетную ставку, явно намекая, что повышение минимальной зарплаты - это угроза для инфляции. Его действия как-то ограничивают правительство в подобных намерениях?

- НБУ в конце года пытается удержать инфляцию, и это нормально. У нас на этот счет может быть свое мнение в части инструментов сдерживания инфляции. Правительство также учитывает инфляционные риски в своей работе: мы понимаем, что если мы сейчас анонсируем какие-то существенные социальные выплаты или резкое повышение социальных стандартов, то раскрутим инфляцию и сорвем сотрудничество с МВФ. Поэтому мы стараемся учесть все последствия наших решений, в том числе повышение социальных стандартов.

- НБУ ухудшил прогноз по инфляции на 2018-й до 7,3%. В январе, вероятно, будет еще один пересмотр с учетом "угрозы 4100". Ваш прогноз учитывает эти риски?

- В следующем году мы прогнозируем инфляцию 9% декабрь к декабрю. Если мы все же примем решение о повышении минимальной зарплаты до 4100 грн, это будет происходить в пределах уже задекларированных макропоказателей. НБУ имеет право пользоваться инструментами, которые сдерживают инфляцию. Но неуместно обвинять правительство, в том, что только оно ответственно за ее чрезмерный рост.

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- В Нацбанке говорят, что предыдущее повышение минимальной зарплаты добавило к инфляции 2% в этом году. В следующем году сценарий может повториться?

- Надо смотреть на структуру потребительской инфляции и на факторы, которые повлияли на рост. Нынешний уровень инфляции в принципе допустим, но несколько превышены прогнозные показатели. Население, получив дополнительные деньги, тратило их, в том числе на продукты. Был сезонный всплеск цен на овощи и фрукты, который был связан с погодными условиями, и об этом все прямо говорили. Инфляцию надо учитывать не только с точки зрения спроса, но и с точки зрения предложения. Например, предложение на рынке мяса в этом году было недостаточным, из-за чего рос спрос на мясопродукты и соответственно цены.

Возможно, это произошло и потому, что потребление в 2016 году было значительно меньше, и производители просто физически не были готовы. Это рыночные механизмы и государство не может в них вмешиваться.

Потребление выросло в 2017-м за счет роста минималки?

- Если у людей повысился уровень жизни, и они за дополнительные деньги купили больше мясных продуктов - это нормально. В следующем году мы бы хотели, чтобы граждане больше покупали продукции уже другого уровня потребностей, например, легкой промышленности - одежды, обуви и т.д. Следующим этапом будет спрос на услуги, досуг. То есть принцип пирамиды Маслоу. И это тоже нормально, хотя и влияет на инфляцию.

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- И все же заявление президента о повышении зарплаты до 4100 носило отчасти политический характер. Президент предварительно согласовывал с правительством свое предложение или для Минфина это стало сюрпризом?

- Это заявление не было внезапным. Такой вариант обсуждался в Минфине ранее, мы рассматривали и 4100, и 4200 и даже 5000 грн. На данном этапе мы получили задание рассчитать сценарий, который предложил президент. Будет ли возможность повысить минимальную зарплату именно до такого уровня, узнаем по результатам первого квартала 2018 года. Пока решения о повышении нет.

- Что мешает воплотить предложение президента с начала года?

- Мы можем повысить минимальную зарплату только до 3723 грн. Сразу повышать до 4100, срывая все экономические балансы - это дилетантство. Мы же не хотим получить галопирующую инфляцию и вылететь из программы МВФ. Минфин потом спросят, почему мы не остановили такие решения.

Параметры, которые есть в бюджете, сейчас соответствуют прогнозируемому росту экономики и инфляционным ожиданиям. В Минфине работают прагматичные люди, но нам периодически приходится объяснять другим, что сейчас нет возможности резко повышать минимальную зарплату. Когда будет такая возможность, тогда повысим.

О ПРИВАТИЗАЦИИ И МВФ

- Много говорилось, что МВФ выступил с критикой бюджета-2018. Якобы фонд не устраивал дефицит в 2,5% - согласно меморандуму показатель не должен превышать 2,4%. Как так получилось? Правительство сознательно пошло на такой шаг?

- В соответствии с программой МВФ, дефицит бюджета в следующем году не должен превышать 2,5%. Мы параметр дефицита выдержали четко. Согласно последним расчетам, плановый прогнозный показатель будет даже ниже - 2,4%. К этому показателю у них вопросов нет.

- А к чему есть?

- В МВФ были пожелания увеличить субсидии. Мы их увеличили. Если будут увеличены тарифы, возможно, нужно будет пересмотреть их еще раз. Мы с этим согласны. У них были вопросы по макропрогнозу. МВФ считает, что показатель инфляции в бюджете должен совпадать с прогнозом НБУ. Мы провели общий разговор с Нацбанком, они рассматривают возможность пересмотра своего макропрогноза еще раз в январе, тогда уже будем говорить об этом. В целом, критических замечаний МВФ по бюджету на сегодняшний день нет.

- Насколько тщательно МВФ следил за бюджетным процессом?

- За последний месяц мы с ними обсуждали бюджет, наверное, раз десять. Это были вечерние звонки, мы общались, обсуждали параметры. Говорить, что мы где-то в бюджете подготовили Троянского коня, а МВФ об этом не знает, точно нельзя. Поверьте, Фонд узнает о заявлениях наших политиков и чиновников еще до того как они прозвучали. Они сразу же звонят и спрашивают, учтено ли это в бюджете, как были рассчитаны параметры.

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- Не возникают ли у МВФ вопросов о планах приватизации? Откуда взялся поступлений в 22 млрд грн? Как показывает практика, есть все основания сомневаться в этой цифре.

- Приватизация у нас действительно много лет не двигалась. Последние примеры приватизации показывают, что объекты продаются не благодаря, а вопреки всему. Но сейчас в Верховной Раде находится проект закона, который меняет правила приватизации и упрощает процедуры привлечения инвесторов. Мы считаем, что те цифры, которые заложены в бюджет, вполне реалистичные, и МВФ нас в этом поддерживает. Второе чтение законопроекта о приватизации может состояться после депутатских каникул.

- Проект закона так и не приняли до конца этого года. Если его будут рассматривать даже в первом полугодии, то предприятия все равно не успеют подготовить к продаже по новым правилам до конца года, и правительство снова не выполнит план.

- Если не получится продать имущества на 22 млрд грн, мы будем четко понимать, сколько нам нужно компенсировать средств за счет заимствований. Или придется сокращать расходы.

О РАСХОДАХ

- Сколько Минфин планирует одолжить в следующем году?

- Заимствования возможны, если будет благоприятная конъюнктура рынка и выгодные условия. Ходить выпрашивать деньги мы не собираемся. В следующем году государство потратит 130 млрд грн на обслуживание существующего государственного долга, всего мы должны погасить 175 млрд грн, из них на погашения внешних заимствований пойдет 61 млрд грн.

- Как изменятся в следующем году расходы на здравоохранение? Сколько государство потратит на финансирование медицинской отрасли и закупку лекарств? Как вырастут зарплаты врачей?

- Общие затраты на здравоохранение на 2018 год по сводному бюджету - 115,7 млрд грн. Эти расходы учитывают и финансирование реформы системы здравоохранения. К примеру, с 1 июля 2018 года предусмотрено введение новых методов финансирования первичной медицинской помощи, на эти цели направлено 8,1 млрд грн.

Мы также учли 211 млн грн на создание и функционирование Национальной службы здоровья, как единого национального заказчика медицинских услуг. Еще мы заложили в бюджет-2018 1 млрд грн на реализацию правительственной программы возмещения стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний. Такую же сумму мы выделили на развитие системы здравоохранения в сельской местности.

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- Как изменятся затраты на образование? На что пойдут эти деньги? Как вырастут зарплаты учителям? Как снизятся стипендии?

- Расчет объема образовательной субвенции из госбюджета местным бюджетам на 2018 год мы делали на основе новой формулы, исходя из расчетного количества ставок педагогических работников по учебной нагрузке, наполняемости классов и учебных планов. Минобразованию и другим министерствам, в сфере управления которых есть высшие учебные заведения, на выплату академических стипендий студентам, аспирантам и докторантам предусмотрено 4,1 млрд. грн. На повышение зарплаты учителям деньги в бюджете 2018 тоже есть. Мы заложили 6,7 млрд грн, чтобы поднять им зарплаты на 25%.

- Сколько правительство направит в оборонную отрасль? Как вырастут расходы отрасли по сравнению с текущим годом?

- Общий ресурс на оборону и безопасность увеличен по сравнению с 2017 годом на 26,2 млрд грн. Это 171,7 млрд грн (5,2 % ВВП). При этом мы значительно усилили социальную защиту военнослужащих и увеличили им расходы на оплату труда, на строительство и приобретение жилья и т.д. в среднем на 23%.

Кристина Болотова

Сергей Шевчук