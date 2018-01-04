Курсы валют НБУ на 04.01.2018
04.01.2018 08:00
Нацбанк укрепил гривню на 17 копеек
Фото: пресс-служба НБУ
На 4 января 2018 года НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2789,054 грн за $100;
3353,2796 грн за 100 евро;
4,8421 грн за 10 руб РФ.
На период с 29 декабря 2017 года 3 января 2018 года Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2806,7223 грн за $100;
3349,5424 грн за 100 евро;
4,8703 грн за 10 руб РФ.
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