Официальные курсы банковских металлов на 04.01.2018

Нацбанк Украины установил на 4 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 366732,71 грн;

серебро - 4776,25 грн;

платина - 261055,45 грн;

палладий - 303170,17 грн.



Напомним, на период с 29 декабря 2017 года по 3 января 2018 года были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 362347,85 грн;

серебро - 4698,45 грн;

платина - 257937,78 грн;

палладий - 296109,2 грн.



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