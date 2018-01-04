Официальные курсы банковских металлов на 04.01.2018
04.01.2018 08:05
Нацбанк Украины установил на 4 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
Фото: пресс-служба НБУ
золото - 366732,71 грн;
серебро - 4776,25 грн;
платина - 261055,45 грн;
палладий - 303170,17 грн.
Напомним, на период с 29 декабря 2017 года по 3 января 2018 года были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 362347,85 грн;
серебро - 4698,45 грн;
платина - 257937,78 грн;
палладий - 296109,2 грн.
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