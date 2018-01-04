Котировки доллара на межбанке выросли до 28,01/28,04

В четверг, 4 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,91/27,94*, к 12:00 котировки составили 28,01/28,04

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,91, максимальные - 28,03. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,94, максимальные - 28,06.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4873/0,4882, к 12:00 котировки составили 0,49/0,491.



Торги по евро начались с котировок 33,5673/33,6034, к 12:00 котировки составили 33,7856/33,8218.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.