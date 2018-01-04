Наличные курсы валют: данные на 15:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 0,7 коп - до 28,1653 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28 грн, минимальный курс продажи - 28,05 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 3,7 коп и составляет 33,1573 грн, средний курс продажи - упал на 2,47 коп до 33,6955 грн. Продать евро дороже можно за 33,5 грн, купить дешевле - за 33,6 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,3 коп и составляет 4,396 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос также на 1,3 коп до 4,92 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,84 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|USD
|RUB
|EUR
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|Средний курс
|27,7773
|28,1653
|0,4396
|0,4920
|33,1573
|33,8840
|Медиана
|27,8000
|28,1500
|0,4600
|0,4900
|33,2000
|33,9000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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