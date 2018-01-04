Наличные курсы валют: данные на 15:00

В четверг, 4 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1,86 коп до 27,7773 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,7 коп - до 28,1653 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28 грн, минимальный курс продажи - 28,05 грн.



Средний курс покупки евро вырос на 3,7 коп и составляет 33,1573 грн, средний курс продажи - упал на 2,47 коп до 33,6955 грн. Продать евро дороже можно за 33,5 грн, купить дешевле - за 33,6 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,3 коп и составляет 4,396 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос также на 1,3 коп до 4,92 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,84 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*





USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,7773 28,1653 0,4396 0,4920 33,1573 33,8840 Медиана 27,8000 28,1500 0,4600 0,4900 33,2000 33,9000

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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