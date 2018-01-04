Доходы госбюджета Украины превысили план на 2,7%

Госбюджет в 2017 году получил 792,9 млрд грн доходов, расходы составили 836,5 млрд грн

Государственный бюджет Украины в 2017 г. получил 792,9 млрд грн доходов, что на 2,7% выше годовой бюджетной росписи. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"Доходы государственного бюджета выполнены в объеме 792,9 млрд грн. Годовая роспись выполнена на уровне 102,7%, перевыполнение составило 21,1 млрд грн, в том числе за счет конфиската (7,1 млрд грн) и собственных поступлений бюджетных учреждений (12,8 млрд грн)", - сказано в сообщении.

Расходы госбюджета в 2017 г. составили 836,5 млрд грн, что на 0,6% ниже предусмотренной законом о государственном бюджете суммы. По сравнению с 2016 г. объем расходов вырос на 22,1%.

Ранее сообщалось, что дефицит государственного бюджета Украины за 2017 г. составил 42,7 млрд грн, что в 1,8 раза ниже утвержденного законом показателя в 77,6 млрд грн.

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